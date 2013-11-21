ПР призывает доработать законопроект о лечении осужденных за границей

Об этом в Верховной Раде заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции ПР Владимир Олейник.

«Безусловно, это вопрос непростой. В Европе почти отсутствует такая норма, которая давала бы право осужденным лицам лечиться за пределами той страны, в которой они отбывают наказание. Это, фактически, новация. И это сложный процесс, он имеет и плюсы, и минусы. И у оппозиции, и у парламентского большинства недостаточно голосов, чтобы принять такой закон.

Именно поэтому 8 ноября Верховной Радой была создана парламентская рабочую группу по поиску консенсуса по подготовке согласованного законопроекта. Нужно продолжать эту работу. Сегодня оппозиция, ставя на голосование несогласованные законопроекты, по сути, хочет закрыть дверь. Мы выступаем за то, чтобы сохранить перспективу в рассмотрении данного вопроса», – подытожил Владимир Олейник.