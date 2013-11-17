Ющенко: Вопрос Тимошенко нужно решать после саммита в Вильнюсе

Бывший президент Украины Виктор Ющенко считает, что к евроинтеграционным законам и судьбе Юлии Тимошенко нужно вернуться после вильнюсского саммита.

"Альфа - успешное завершение украино-европейского диалога 29 ноября. И в этом контексте дальше могут решаться и вопросы правосудия, и избирательная реформа, и реформа Конституции, и решение проблемы Тимошенко. И еще десятки-десятки вопросов, которые, безусловно, войдут в дорожную карту после 29 ноября", - сказал Ющенко в интервью"5 каналу" в воскресенье.

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Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС предварительно планируют подписать Соглашение об ассоциации на саммите "Восточного партнерства", который состоится в литовском Вильнюсе 28-29 ноября.

Председатель Представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский, отвечая на вопрос ВВС Украина, возможно ли подписание соглашения без решения вопроса Юлии Тимошенко, сказал: "Он является решающим. Потому что он определяет степень доверия между партнерами. Украинская сторона заявляла, что закон будет принят до Вильнюсского саммита и что вся эта проблема будет решена. То есть, это не условие, которое мы выдвинули в одностороннем порядке".