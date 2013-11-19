Политолог: Украина выполнила 99% требований ЕС

Об этом в свое блоге на ЛІГАБізнесІнформ пишет политолог, руководитель Аналитической группы им. Григория Сковороды Валерий Кучерук.

«В чем же ответственность представителей Европы? Именно в том, что они стали заложниками жесткой привязки решения вопроса Тимошенко к возможности подписания соглашения об ассоциации. Подозреваю, что сейчас руководители многих европейских стран, для которых ассоциация является не менее важной, чем для Украины, кусают себе локти из-за этой жесткой привязки», - считает эксперт.

Кучерук отмечает, что слов о необходимости освободить Тимошенко для успешного Вильнюса в Европе было сказано так много, что если сейчас от них европейцы откажутся, этого никто не поймет.

«В первую очередь - собственный электорат. А еще - Владимир Путин, не поймет резкой смены настроений у руководителей дружественной для РФ Германии и стран, которые на нее ориентируются», - убежден политолог.

В то же время, по его мнению, текущая сессия парламента, даже в случае не разрешения вопроса Тимошенко, не станет катастрофой.

«Повторюсь, Украина не выполнила только одно условие ЕС и почти полностью выполнила все остальные. Само по себе выполнение этих требований, материализовались в новом законодательстве, что уже в любом случае является позитивом для Украины. Выполнение 99 % требований Европейского союза дает небольшой шанс на то, что перед саммитом в Вильнюсе прагматичная часть европейских лидеров убедит своих коллег в необходимости подписания соглашения. И самое главное - если сделка все-таки не будет подписана именно в Вильнюсе, это еще не полная катастрофа», - пишет руководитель Аналитической группы им. Григория Сковороды.