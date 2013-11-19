В Раде объявили 30-минутный перерыв

После того, как председатель Верховной Рады Владимир Рыбак обвинил оппозицию в нежелании рассматривать вопрос относительно лечения заключенных за границей, в частности экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, и того, что этот вопрос сегодня не будет рассматриваться в парламенте, оппозиция попросила объявить перерыв в работе парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как депутаты не поддержали повестку дня парламента на текущую неделю, они перешли к рассмотрению законопроекта о ратификации Финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

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Однако рассмотрение было прервано, и Рыбак объяснил, что “Батькивщина” и “УДАР” попросили объявить перерыв на 30 минут.

Спикер объявил перерыв, и пригласил руководителей фракций в свой кабинет.