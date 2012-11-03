Пилипишин добивается пересчета голосов на 11 участках

Об этом рассказал адвокат Пилипишина Вячеслав Буянин, сообщает "Украинская правда".

По его словам, в субботу утром Пилипишин дал поручение увеличить требования к ответчику, которым выступает ОИК №223 и ЦИК.

Буянин добавил, что кандидат в депутаты требует признать бездеятельность ОИК, позволить изъять документацию по этим 11 участкам и провести пересчет голосов в ЦИК.

После перерыва в судебном заседании Киевского апелляционного админсуда представитель Пилипишина опять изменил исковые требования.

"Ваша честь, позвольте заявить уточнения", - сказал он.

По словам Буянина, они просят изъять всю избирательную документацию в ОИК и доставить ее в ЦИК, и чтобы представители окружкома провели повторный пересчет голосов по этим 11 округам в помещении ЦИК. А также обязать Центризбирком установить результаты выборов.

В свою очередь представители Левченко считают, что это "рейдерские действия для того, чтобы сторона Левченко не смогла подготовиться к заседанию".

В свою очередь один из трех судей, которые ведут заседание, предложил обязать Пилипишина явиться в суд, поскольку он "часто по телефону меняет требования".

Как известно, 2 ноября Пилипишин через суд добился разрешения на пересчет голосов на 10 участках.

Окружком планировал его рассмотреть в субботу.

Вместе с тем комиссия еще должна принять 4 уточненные протоколы из других участков.

Как известно, в пятницу ЦИК сменила председателя ОИК в этом округе. Комиссию возглавила Ольга Гагарина от "Батькивщины".