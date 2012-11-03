Пилипишин добивается пересчета голосов на 11 участках
В Киевском апелляционном админсуде представитель Виктора Пилипишина требует, чтобы Центризбирком провел пересчет голосов по 11 участкам.
Об этом рассказал адвокат Пилипишина Вячеслав Буянин, сообщает "Украинская правда".
По его словам, в субботу утром Пилипишин дал поручение увеличить требования к ответчику, которым выступает ОИК №223 и ЦИК.
Буянин добавил, что кандидат в депутаты требует признать бездеятельность ОИК, позволить изъять документацию по этим 11 участкам и провести пересчет голосов в ЦИК.
После перерыва в судебном заседании Киевского апелляционного админсуда представитель Пилипишина опять изменил исковые требования.
"Ваша честь, позвольте заявить уточнения", - сказал он.
По словам Буянина, они просят изъять всю избирательную документацию в ОИК и доставить ее в ЦИК, и чтобы представители окружкома провели повторный пересчет голосов по этим 11 округам в помещении ЦИК. А также обязать Центризбирком установить результаты выборов.
В свою очередь представители Левченко считают, что это "рейдерские действия для того, чтобы сторона Левченко не смогла подготовиться к заседанию".
В свою очередь один из трех судей, которые ведут заседание, предложил обязать Пилипишина явиться в суд, поскольку он "часто по телефону меняет требования".
Как известно, 2 ноября Пилипишин через суд добился разрешения на пересчет голосов на 10 участках.
Окружком планировал его рассмотреть в субботу.
Вместе с тем комиссия еще должна принять 4 уточненные протоколы из других участков.
Как известно, в пятницу ЦИК сменила председателя ОИК в этом округе. Комиссию возглавила Ольга Гагарина от "Батькивщины".