В ПР ожидают сегодня прогресса в вопросе лечения заключенных за рубежом

В частности, в повестке дня заседания Рады во вторник значатся четыре законопроекта, которые касаются Тимошенко - поданные народными депутатами Анжеликой Лабунской, Сергеем Мищенко, Владимиром Купчаком (все - внефракционные) и главами трех оппозиционных фракций, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Два новых документа - "О принципах гуманизма при исполнении отдельных видов наказаний" авторства представителей оппозиции и "Об освобождении Юлии Тимошенко от дальнейшего отбывания наказания" народного депутата Олега Ляшко (внефракционный) - в понедельник планирует рассмотреть профильный парламентский комитет. По словам Владимира Рыбака, оппозиция и парламентское большинство не договорились ни по одному из шести законопроектов. "Что касается лечения, то в данное время я не вижу понимания, что такой закон может быть принят Верховной радой. Пока идут сложные переговоры", - констатировал спикер.

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Следует отметить, что на прошлой неделе Патрик Кокс и Александр Квасьневский установили Верховной раде крайний срок принятия законопроектов, необходимых для подписания соглашения об ассоциации с ЕС. "19 ноября - это последний день, когда можно сделать все, что необходимо", - заявил Александр Квасьневский. Перед этим народные депутаты не приняли соответствующие документы на внеочередном заседании парламента.

Напомним, Владимир Рыбак в субботу заявил, что все законопроекты, которые касаются лечения заключенных за границей, планируют рассмотреть на этой неделе. "Я готов вынести их на рассмотрение и на голосование, и думаю, что другого времени, кроме этой недели, у нас больше нет", - процитировала спикера пресс-служба парламента.

В то же время, в Партии регионов не исключили, что в понедельник в вопросе лечения заключенных "депутаты существенно продвинутся вперед".

"Оппозиция учла наши предложения, поэтому последний вариант законопроекта, который обсуждали, более приемлем для нас. Мы продолжим настаивать на том, что заключенный должен возместить ущерб государству, а также что решение суда о его выезде за границу можно обжаловать, так что если оппозиция резко не изменит концепцию, мы можем принять общее решение", - заявилнародный депутат Владимир Олийнык (Партия регионов). Он отметил, что законопроекты о прокуратуре и о выборах перенесены на четверг из-за большого количества поправок. "Только к закону о прокуратуре их подано более 500", - подчеркнул нардеп.