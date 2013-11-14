Рыбака просят снять советскую звезду с купола Верховной Рады

С таким обращением выступил народный депутат Украины от "Батькивщины" Александр Бригинец. По словам политика, он получает жалобы избирателей, крайне недовольных советским символом.

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"Уже прошло столько лет, когда Украина стала независимым государством, а над законодательным зданием еще "красуется" советская звезда - символ тоталитаризма и автократии", - отметил Бригинец, сообщает ТСН.

Сине-желтый флаг над Радой подняли 4 сентября 1991. Он стал третьим в стране, после установления флага на Тернопольской и Киевской мэриях.