Рыбака просят снять советскую звезду с купола Верховной Рады

15:27, 14 ноября 2013
Политика
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Спикера Верховной Рады Украины Владимира Рыбака просят демонтировать советскую звезду на шпиле купола здания парламента.

Бригинца раздражает советская звезда над Верховной Радой / Фото: КП в Украине

С таким обращением выступил народный депутат Украины от "Батькивщины" Александр Бригинец. По словам политика, он получает жалобы избирателей, крайне недовольных советским символом.

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"Уже прошло столько лет, когда Украина стала независимым государством, а над законодательным зданием еще "красуется" советская звезда - символ тоталитаризма и автократии", - отметил Бригинец, сообщает ТСН.

Сине-желтый флаг над Радой подняли 4 сентября 1991. Он стал третьим в стране, после установления флага на Тернопольской и Киевской мэриях.

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