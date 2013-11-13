Кличко: Евроинтеграция - единственный правильный курс

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УДАРа, об этом Кличко сказал в эфире российского телевидения.

По его словам, результатом подписания Соглашения об ассоциации с ЕС должно стать господство европейских ценностей в Украине, где главным является человек, его права и свободы, повышение уровня жизни каждого гражданина и строительство экономики равных возможностей.

«Я так понимаю, в России ведется горячая дискуссия о том, стоит ли Украине вступать в ЕС и что от этого получит Украина и ее восточный сосед – Российская Федерация. В Украине на государственном уровне задекларирован европейский курс развития нашего государства. И евроинтеграция – это единственный правильный курс», - подчеркнул Кличко.

По теме: Тимошенко призвала украинцев и лидеров ЕС бороться за ассоциацию

Он отметил, что выбор европейского пути дал экономический толчок многим странам, которые сегодня являются частью ЕС и в которых царят демократические ценности, высокие стандарты жизни и которые имеют развитую экономику и инфраструктуру. В качестве примера лидер УДАРа назвал Польшу. “После распада Советского союза ВВП на душу населения в Украине втрое превышал показатели Польши. Сегодня ситуация диаметрально противоположная”, - отметил Кличко.

Политик выразил надежду, что критерии, которые были выдвинуты ЕС для подписания в Вильнюсе Соглашения об ассоциации с Украиной, будут выполнены. “Хотя доброй воли со стороны Президента и Партии регионов, которые имеют возможность это реализовать, мы не видим. Но надеемся, что сможем решить этот вопрос во вторник на следующем заседании парламента, и наконец принять необходимые для подписания Соглашения законопроекты“, - отметил Кличко. Он подчеркнул, что речь идет о законопроектах о прокуратуре, о выборах и о решении вопроса Юлии Тимошенко.