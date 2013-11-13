В Раде объявлен перерыв по просьбе оппозиции

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак объявил перерыв в заседании парламента на 30 минут по просьбе оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, Рыбак объяснил, что о перерыве попросили для проведения консультаций и объявления заявления.

Председатель парламента пригласил руководителей фракций в свой кабинет.

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Также на внеочередном заседании Верховной Рады присутствуют руководители наблюдательной миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионном зале ВР зарегистрировалось 307 народных депутатов: 139 членов фракции Партии регионов, 79 членов фракции «Батькивщина», 38 членов фракции “УДАР”, 28 членов фракции “Свобода” и 23 внефракционных. Не явилась на внеочередное заседание в полном составе фракция КПУ.