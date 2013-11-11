Кокс и Квасневский предоставят отчет Европарламенту 13 ноября

Представительство Европейского Союза в Украине подтверждает, что отчет руководителей миссии Европарламента Пэта Кокса и Александра Квасневского будет представлен 13 ноября.

Об этом УНИАН сказал пресс-секретарь Представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

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«Мы можем подтвердить, что отчет будет представлен на конференции президентов Европарламента вечером 13 ноября», - отметил он.

Как известно, ранее планировалось, что отчет Кокса и Квасневского будет представлен 14 ноября. На основании этого отчета 18 ноября на заседании министров иностранных дел ЕС должно быть принято решение о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной.

Как сообщал УНИАН, украинская власть планирует подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в ноябре этого года.

Ранее ЕС выдвинул ряд условий для подписания этого документа, среди которых было решение вопроса "политического мотивированного правосудия", символом которого европейские политики считают "дело Тимошенко".