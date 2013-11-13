В Верховную Раду прибыли Кокс и Квасневский, митинг оппозиции последовал за ними

В Верховную Раду прибыли руководители миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский.

Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос журналистов, как проходят их переговоры с представителями украинской власти, Квасневский ответил: “Спокойно. Дайте нам поработать”.

Кокс и Квасневский прошли в ту часть здания ВР, где расположены кабинеты руководства парламента.

Представители “Батькивщины” и ВО “Свобода” также отправились от Киевсовета в направлении Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, во время митинга у стен Киевсовета народный депутат от “Батькивщины” Николай Томенко заявил, что “сегодня в Верховной Раде будет рассматриваться законопроект, подготовленный рабочей группой и нашими коллегами относительно лечения и освобождения Юлии Тимошенко. Мы болеем, чтобы 28 ноября мы стали официальным участником Европейского Союза, а не «руського мира», поэтому сегодня наши лозунги: “Украина — это Европа”, “Юле — волю”, “Новый городской совет — новый мэр Киева”.

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Народный депутат от “Батькивщины” Юрий Одарченко сообщил, что “сегодня будет отчет Миссии Коса — Квасневского, сегодня они будут свидетельствовать, готова ли Украина к евроинтеграции и подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС”. Кроме того, он заметил, что Партии регионов не нужно местное самоуправление, а проведение сессии Киевсовета — это сознательная провокация, чтобы показать Европе, что мы не готовы к подписанию соглашения с ЕС.

В свою очередь, народный депутат от “Свободы” Юрий Ильенко отметил, что “сегодняшняя нелегитимная сессия Киевсовета за спинами милиции, провокативные аресты Власенко, суд над ним, неприятие законов о политических репрессиях — может стать пессимистическим сценарием для Украины”.

Ильенко допустил, что Янукович “провалит подписание ассоциации и осуществит геополитический поворот в сторону Таможенного союза”.

Справка УНИАН. Сегодня, 13 ноября, должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады Украины.

Миссия Кокса-Квасневского определила, что 12-13 ноября - это окончательные дни для принятия парламентом решений по трем евроинтеграционным вопросам: принять закон о прокуратуре, изменения в избирательное законодательство и о лечении заключенной экс-премьера Тимошенко за рубежом.

Как сообщал УНИАН, отчет Кокса и Квасневского будет представлен на конференции президентов Европарламента сегодня вечером. Ранее планировалось, что отчет будет представлен 14 ноября. На основании этого отчета 18 ноября на заседании министров иностранных дел ЕС должно быть принятое решение о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной.