Глазьев боится, что ассоциация с ЕС изолирует Украину от России

Западные страны поддерживают подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, чтобы изолировать Украину от России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом советник Президента РФ Сергей Глазьев сказал на конференции "Углубление и расширение Евразийской интеграции" в Москве.

Читайте также: Анализ Соглашения об ассоциации показал, что Украина не нарушила договоренностей с РФ

"В чем политический смысл всей этой кампании? Я не открою тайну, что главный политический смысл втягивания Украину в ассоциацию с ЕС заключается в банальной изоляции от России", - сказал Глазьев и добавил, что "этого не скрывают в Брюсселе и Вашингтоне".

Он считает, что программа ЕС "Восточное партнерство" сводится как раз к подписанию таких соглашений об ассоциации.

По его словам, дискуссия вокруг украинского европейского выбора носит иррациональный характер с точки зрения экономики.

Читайте также: Ассоциация с ЕС будет означать снижение цен - Азаров

Глазьев считает, что чиновники ЕС, "не стесняясь, городят околесицу" относительно выгод этого соглашения для Украины.

"Господин Фюле (Комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле - УНИАН) заявляет, что участие Украины в Соглашении с ЕС обеспечит 7% рост ВВП. У экономистов это вызывает смех, но Фюле, как чиновник, отвечающий за расширение ЕС, как выпускник МГИМО, говоря такую ерунду, просто обманывает Европейскую комиссию, Европейский парламент и украинскую общественность. Не может же он быть некомпетентным, эта ложь имеет определенное политическое значение", - сказал он.

Читайте также: Янукович критикует противопоставление сотрудничества Украины с ЕС и с другими странами

Глазьев отметил, что когда экономика в ЕС была главной и не было расширения на Восток - "все было нормально", и для всех стран это было взаимовыгодно, но проблемы в ЕС начались, когда политика начала доминировать над экономикой.