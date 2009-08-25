Судно Arctic Sea могло перевозить российское оружие?

Судно Arctic Sea с российским экипажем, которое на протяжении нескольких недель разыскивали в Атлантике, в действительности никуда не исчезало. Такую версию выдвигает авторитетное немецкое издание Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники в командовании НАТО.

По информации мюнхенского издания, в Североатлантическом альянсе все это время знали, где находится судно. Однако по просьбе российского руководства эта информация замалчивалась. "Россияне хотели самостоятельно освободить судно, якобы захваченное преступниками", - сообщает немецкое издание. Некоторые российские военные эксперты допускают, что на борту Arctic Sea мог находиться тайный груз оружия.

Шведская береговая охрана проанализировала курс Arctic Sea в момент прохождения территориальными водами Швеции. Выяснилось, что в день, когда по версии россиян судно было захвачено пиратами, оно двигалось "зигзагом". По мнению одного из руководителей шведской береговой охраны Дэна Торелла, слова которого приводит берлинская газета Tageszeitung, такие маневры могут иметь лишь одно объяснение: воды вблизи острова Готланд отличаются очень интенсивным движением судов, к каким Arctic Sea каждый раз разворачивался боком, будто пытаясь что-то скрыть за одним из бортов. Торелл допускает, что может идти речь о небольшом корабле, с которого что-то загружали, пишет ДЕЛО.

После "освобождения" загадочного судна моряков доставили в Россию, где им даже не позволили увидеться с семьями и сразу отправили на допросы. Удивление у западных обозревателей вызывает тот факт, что финское судно под мальтийским флагом под военным конвоем отправили в Новороссийск, вместо того, чтобы зайти в ближайший надежный порт.