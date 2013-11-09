В Греции задержали судно с оружием, шедшее из Украины

Береговая охрана Греции 8 ноября задержала судно под флагом Сьерра-Леоне с нелегальным грузом оружия. Судно, как сообщает Лента.ру со ссылкой на Agence France-Presse, шло из Украины.

На борту судна было обнаружено около 20 тысяч автоматов Калашникова, а также другое оружие и боеприпасы. При этом экипаж не смог предоставить документов на груз.

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Судно было отбуксировано в порт острова Родос, где капитана и семерых членов команды поместили под арест.

Куда направлялось судно, пока не установлено. Как пишет ANA со ссылкой на свои источники, судно могло идти в турецкий порт Искендерун, сирийский Тартус или Триполи в Ливии. По информации издания, на борту корабля также находились взрывчатые вещества.

Как выяснилось в ходе проверки судна, в прошлом оно уже использовалось для перевозки наркотиков.