Ефремов: оппозиция сама тормозит решение вопроса Тимошенко

Но представители оппозиции, воспользовавшись нормами регламента, отказались рассматривать уже поданные законопроекты на заседании профильного комитета — заявил в интервью агентству ЛигаБизнесИнформ Александр Ефремов, руководитель фракции регионалов в ВР.

«Я предлагал нашим коллегам из оппозиции создать соответствующую группу, раз они не могут наработать законопроект, который может быть приемлем для принятия в сессионном зале. И даже когда были зарегистрированы первые проекты три недели назад, и мы предлагали их рассмотреть на комитете, они, прикрываясь нормой о том, что нарушены сроки, не стали рассматривать это на комитете. Затем они кинулись и говорят: давайте голосовать. И не просто за какой-то законопроект, а за проект Лабунской», — рассказал Ефремов.

В то же время лидер парламентской фракции регионалов подчеркнул, что миссия Кокса-Квасневского больше работает с представителями оппозиции, которая не спешит принимать законопроект, который может решить «вопрос Тимошенко». Ефремов полагает, что европейские политики должны были бы провести консультации и с другими политическими силами в парламенте.

«Оказывается Кокс и Квасьневский, находясь в больнице у Тимошенко, согласовали, что надо голосовать за проект Лабунской. Квасьневский потом позвонил руководителю парламента и говорит: «Мы договорились, что надо голосовать за такой-то проект». Когда до меня дошла эта информация, я был предельно удивлен. Из палаты осужденной звонят представители ЕС, рассказывают, что нужно делать, и при этом они не удосужились даже задать вопрос нашей фракции и узнать нашу точку зрения. С нами ни Кокс, ни Квасьневский ни разу не встречались. Если они считают, что будут работать с оппозицией, а мы будем выполнять их указания - это их ошибка, — заявил лидер регионалов.

В то же время Ефремов отметил, что законопроект, на принятии которого настаивает миссия Кокса-Квасневского юридически безграмотен и позволит лечиться и избегать отбывания тюремных сроков социально опасным преступникам.

«Почитайте законопроект Лабунской. Это проект, говорящий о том, что если осужденный 365 дней был госпитализирован, то он имеет право подать заявление и быть направлен на лечение за рубеж. Я задал вопрос омбудсмену Валерии Лутковской, сколько обращений таких в Украине? Таких не один десяток: вот осужденная в 2005 году за убийство, вот осужденный в 2009-м — подходят по всем параметрам. Мы что, должны всех этих убийц и насильников отпускать? А где гарантия, что если даже мы примем этот совершенно юридически безграмотный документ Лабунской, то с нами подпишут ассоциацию?», — сказал Ефремов.

Напомним, 13 ноября текущего года миссия Кокса-Квасневского должна предоставить отчет о том, как Украина решает проблему избирательного правосудия, в частности «вопрос Тимошенко». Представители оппозиции заявили, что готовы поддержать любой законопроект, который будет рекомендован миссией Кокса-Квасневского.