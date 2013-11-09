Азаров рассказал о переговорах с Коксом и Квасневским

Работу миссии представителей Евросоюза Кокса и Квасневского в Украине мы ценим и уважаем, подчеркивает премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Донецке, выступая на областной конференции Партии регионов.

Говоря о миссии Кокса и Квасневского, Азаров отметил, что «первоначально они приехали в страну с черно-белым восприятием - власть плохая, она, так сказать, изолирует своего политического противника, а политический противник белый и пушистый, очень хороший».

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По мнению Азарова, когда в течение длительного времени эти европолитики ознакомились с реальными материалами и с ситуацией, «то им и самим стало ясно, что ситуация далеко не черно-белая, и абсолютно не черно-белая».

По словам Азарова, Кокс и Квасневский довели эту позицию до Европарламента, до европейских дипломатов. Он высоко оценил эту работу.

«Это было большое для нас дело, потому что сами мы не могли этого сделать, нам нужны были объективные люди, которые, разобравшись в существе проблемы, разобравшись буквально, смогли достаточно объективно передать это Евросоюзу. И теперь нам уже никто не говорит, за исключением отдельных, что там нет вины, нет реальных нарушений закона. Сейчас уже говорят — давайте помилуем, но ведь помиловать можно человека виноватого, невиновного чего помиловать», - объяснил Азаров.

Также премьер-министр подчеркнул, что европолитики возьмут на себя ответственность, уравняв судьбу Украины с решением о судьбе Юлии Тимошенко.

«Но я хочу вот что сказать - если кто-то возьмет на себя смелость, прежде всего, это относится к европейским политикам, поставят на одни весы судьбу нашей страны и такое важнейшее политическое решение и очень сомнительное требование, очень сомнительное с юридической точки зрения, с любой другой по Тимошенко, он возьмет на себя большую ответственность. И это будет не наша ответственность, не наша!» - заявил Азаров.