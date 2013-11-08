Кокс и Квасневский встретились с Тимошенко
16:31, 08 ноября 2013Политика
7824 0
Руководители мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский в центральной больнице “Укрзализныци” в Харькове провели двухчасовую встречу с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.
Пэт Кокс и Александр Квасневский
Руководители мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский в центральной клинической больнице “Укрзализныци” в Харькове провели двухчасовую встречу с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, кортеж мониторинговой миссии Европарламента отбыл с территории больницы в 16.11. Кокс и Квасневский покинули ЦКБ “Укрзализныци”, традиционно ничего не комментируя.
По теме: Миссия Кокса-Квасневского приехала в Украину - СМИ
Квасневский приветствовал сторонников Тимошенко, которые дежурят на входе в больницу.
Около 50 сторонников Тимошенко из разных регионов провели кортеж возгласами: “Юле - волю!”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter