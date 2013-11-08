Кокс и Квасневский встретились с Тимошенко

Руководители мониторинговой миссии Европарламента в Украине Пэт Кокс и Александр Квасневский в центральной клинической больнице “Укрзализныци” в Харькове провели двухчасовую встречу с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, кортеж мониторинговой миссии Европарламента отбыл с территории больницы в 16.11. Кокс и Квасневский покинули ЦКБ “Укрзализныци”, традиционно ничего не комментируя.

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Квасневский приветствовал сторонников Тимошенко, которые дежурят на входе в больницу.

Около 50 сторонников Тимошенко из разных регионов провели кортеж возгласами: “Юле - волю!”.