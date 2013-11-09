Азаров поинтересовался, кто должен отвечать за "истерику вокруг этой Юли"

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что сегодня вокруг экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко поднялась истерика.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение премьер высказал в Донецке на 25-й областной конференции Партии регионов.

Азаров сказал: «В этой ситуации, сейчас истерика, которая поднялась вокруг этой Юли... А кто за нее должен отвечать».

Премьер-министр заявил, что очень недоволен той информационной волной, которая сейчас захлестнула страну в негативном отражении действий власти и правящей партии.

Он напомнил, что нынешние оппоненты Партии регионов пять лет были у власти, а сегодня «упрекают нас, что валютные резервы снизились на 12-14 млрд».

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«А почему это произошло? Потому что мы 20 млрд долл переплатили России за газ. А кто отвечает за такой кабальный договор? Не они ли?», - отметил Азаров.

Своим вторым аргументом он назвал тот факт, что в 2008 году Украина подписала соглашение с Международным валютным фондом на получение почти 15 млрд долл кредита.

«Куда пошли эти деньги? Что за эти кредиты было построено в стране? Ничего не построено», - подчеркнул Азаров.

Он объяснил, что не смотря на 20 млрд переплаты за российский газ Украина смогла возвратить 11 млрд долл кредита Международному валютному фонду.

Азаров назвал эту сумму «удавкой на шее» страны.

Тем не менее, по его словам, на сегодня в Украине еще остался 21 млрд долл валютных резервов.

«Так имеют ли они (оппоненты) моральное право упрекать нас? Мы обеспечивали и будем обеспечивать валютную стабильность в стране», - сказал премьер-министр страны.