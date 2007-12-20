Донецкий губернатор комментирует выступление Путина

Председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО подчеркивает, что русскоязычное население в области никаких притеснений не испытывает.

Как передает корреспондент УНИАН, так он сегодня после сессии облсовета прокомментировал журналистам заявление Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА об "антироссийских" настроениях в Украине.

"У меня таких примеров нет… И у нас в области русскоговорящее население, а наша область - добрые 80% русскоязычного населения, никаких притеснений не имеет", - сказал В.ЛОГВИНЕНКО.

Он акцентировал, что "крайне настроенные, как в России, так и в Украине, они есть". "Но в Белгороде стоит памятник Святому Владимиру, и никто ни на что не претендует. Что касается вопросов, связанных с украинизацией, или уменьшения интереса к русскому языку, поверьте, моя позиция остается той же: эти вопросы слишком политизированы, к сожалению", - отметил глава области.

Он также подчеркнул, что все живущие в Украине должны знать государственный язык, а власти должны также создать условия для изучения русского языка.