Представитель ПАСЕ уверен, что будущее демократии - в инвестициях в семьи

Инвестиции в естественную семью – это инвестиции в полноценных граждан будущей страны и развитие демократии.

Об этом заявил почетный президент политической группы Европейской народной партии (ЕРР) в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Лука Джузеппе Волонте (Италия) во время круглого стола, посвященного семейной политике в Европе и Украине, при участии народных депутатов Украины сегодня в Киеве.

Он рассказал, что независимые социологические исследования свидетельствуют о том, что «дети из гетеросексуальных семей демонстрируют успеваемость на 85% выше детей, которые хотя бы часть жизни прожили в гомосексуальных семьях».

«Независимо от различных взглядов по этому вопросу, считаю, что инвестиции в семью в ее традиционном понимании – это инвестиции в полноценных граждан будущей страны», - отметил Волонте.

Капиталовложение в семью – это всегда инвестиции в будущее страны… Естественная семья всегда была в основе формирования государства», - добавил Волонте.

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Кроме того, говоря о законопроекте по предотвращению и противодействию дискриминации по признаку сексуальной ориентации, он отметил, что «в законодательных актах стоит избегать искажения таких базовых понятий как: воспитание семьи, ролевое распределение мужчины и женщины, утрирования понятия «антидискриминация».

«Насколько меня проинформировали, подписание Соглашения об ассоциации – одна из главных причин, почему необходимо внесение антидискриминационных поправок. Я полагаю, что необходимо было бы снова возобновить дискуссию с Евросоюзом… Целесообразно задаться вопросом: а нужно ли ради сиюминутных экономических выгод отказаться от собственной идентичности?», - пояснил Волонте.

Как сообщалось, запрещение дискриминации в сфере трудовых отношений на любых основаниях является одним из требований ЕС в рамках реализации Плана действий по либерализации визового режима с Украиной. Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении и противодействии дискриминации в Украине № 2342 был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 19 февраля 2013 года. Субъект представления законодательной инициативы - Кабинет министров Украины. Законопроект вводит в законодательство Украины новый термин «сексуальная ориентация», предлагает уточнить определение и формы дискриминационных действий в законе «О принципах предотвращения и противодействия дискриминации в Украине» и усилить ответственность за них. Однако лидеры фракций неоднократно заявляли, что депутаты не готовы поддержать данный закон.