В ПР хотят, чтобы после лечения Тимошенко вернулась в тюрьму

Об этом в эфире канала Интер заявил народный депутат от Партии регионов Владимир Олийнык, пишет Gazeta.ua.

В частности, Олийнык считает такой вариант решения вопроса Юлии Тимошенко идеальным.

"Идеально – это не освободить и пусть едет. Нужно предусмотреть, что у человека есть право на лечение, а потом он возвращается и продолжает отбывать наказание", - подчеркнул политик.

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В то же время, он назвал все четыре зарегистрированных законопроекта относительно лечения осужденных за границей "юридически никчемными".

По убеждению Олийныка, перед тем, как ехать лечиться в Германию, Тимошенко должна, по крайней мере, уплатить присужденную судом компенсацию.

Также "регионал" отметил, что подобные законопроекты могут стать "лазейкой на волю" для богатых заключенных.

Кроме того, парламентарий добавил, что при взаимном согласии со стороны власти и оппозиции вопрос Тимошенко можно решить за полчаса.

"Его за полчаса можно решить. Создать рабочую группу и доработать законопроект. Мы за то, чтобы решить эту проблему, но не любым способом", - подытожил Олийнык.