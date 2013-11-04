Нардеп: Тимошенко не хотят отпускать из-за "денежного вопроса"

На этом акцентировал внимание народный депутат, член парламентской фракции ПР Владимир Олейник.

«Если мы ее сейчас выпустим под любым предлогом, это будет означать, что эти деньги бюджет никогда не увидит. Сегодня, как вы знаете, в США и Швейцарии было инициировано два судебных дела по возврату средств Юлии Тимошенко. Общая сумма найденных денег составляет минимум полмиллиарда долларов США. Часть из них – это общие деньги с Павлом Лазаренко, которые арестованы и находятся на счетах в США. Часть – в швейцарском банке на счету Юлии Тимошенко. Кроме того, Украина рассчитывает отсудить средства от продажи калифорнийской виллы Павла Лазаренко, приобретенной за коррупционные поступления бывшего премьера», - отметил народный депутат.

«Юлия Тимошенко имеет долги и в России. По делу ЕЭСУ существует долг по госгарантиям в более чем 400 млн долларов», - добавил он.

«И с нашей стороны было бы очень странно отпустить Юлию Тимошенко к ее незаконно приобретенному и скрытому за рубежом состоянию», - отметил Владимир Олейник.

«Сейчас страна не в таком финансовом состоянии, что может себе позволить прекратить борьбу за коррупционно приобретенные деньги Юлии Тимошенко и Павла Лазаренко. Люди нас не поймут, если мы ее отпустим к ее средствам. Тогда мы точно не увидим ни ее, ни ее средств, как никогда не увидим в Украине Павла Лазаренко», - сказал он.