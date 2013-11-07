Оппозиция собрала 151 подпись для проведения внеочередного заседания ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в интервью журналистам лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

В то же время он подчеркнул, что на сегодняшний день не достигнуто никаких договоренностей относительно решения вопросов, которые касаются принятия евроинтеграционных законов.

“Мы ожидаем сейчас только реакции Виктора Януковича: даст ли он указание во вторник своей фракции прийти и проголосовать за соответствующие законопроекты”, - сказал Яценюк.

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В свою очередь, лидер “Свободы” Олег Тягнибок выразил мнение, что лидеру фракции Партии регионов Александру Ефремову “нужно указание Януковича”.

“Сам он ничего решать не будет, как и Рыбак”, - сказал он, комментируя вероятность принятия парламентом решения относительно законопроектов о предоставлении возможности заключенным лечиться за рубежом.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Представительство Европейского Союза в Украине проинформировало, что Миссия Европарламента Кокса-Квасневского считает, что необходимый консенсус относительно лечения осужденных лиц за рубежом следует искать на базе законопроекта народного депутата Анжелики Лабунской.

Однако в Партии регионов неоднократно заявляли, что не намерены голосовать за этот законопроект и другие подобные законопроекты, потому что они не отвечают «юридическим требованиям».

Сегодняшнее утреннее заседание ВР было закрыто.

На вечернем заседании парламента планировалось рассмотреть в «пакете» евроинтеграционные законопроекты: о прокуратуре и о внесении изменений в избирательное законодательство, а также законопроекты относительно предоставления возможности осужденным лицам лечиться за рубежом.

Однако заседание так и не открылось.

Сегодня на протяжении дня Пэт Кокс и Александр Квасневский проводили встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем и председателем ВР Владимиром Рыбаком.

Около 18.00 заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский заявил, что миссия Кокса-Квасневского определила 12-13 ноября окончательной датой для принятия парламентом решений относительно трех евроинтеграционных вопросов: принять закон о прокуратуре, изменения в избирательное законодательство и относительно лечения заключенной экс-премьера Юлии Тимошенко за рубежом.

Кошулинский заметил, что консультации руководства ВР и фракций с миссией продолжаются “ввиду того, что ни большинство самостоятельно, ни оппозиция принять эти решения не могут”.

Миссия должна 14 ноября представить Европарламенту отчет о своей работе, после чего документ будет передан на рассмотрение заседания Совета ЕС, которое состоится 18 ноября с.г.