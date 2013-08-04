Дочь Тимошенко ожидает, что вскоре ее маме разрешат выехать за границу

По ее словам, состояние здоровья экс-премьера с каждой неделей ухудшается.

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«Потому что до сих пор она сама без помощи передвигаться не может, и, как сказали несколько недель назад немецкие врачи, ей нужна безотлагательная операция, ей необходима та терапия, которую назначили для нее независимые врачи, которые находятся за пределами Украины. И поэтому мы как семья требуем, чтобы такую терапию провели», - отметила Евгения Тимошенко в интервью Радио «Свобода».

Она настаивает, что лечение за рубежом человека, который отбывает наказание, не противоречит законам Украины.

«В украинском законодательстве, насколько я это понимаю как защитник, нет таких норм, которые бы препятствовали этому, а также ее выбору независимых врачей, кому она доверяет. Это также написано в Конституции, это право каждого человека, независимо от того, арестован этот человек или на свободе. Тем более, что весь мир знает и понимает, а также Европейский суд (по правам человека) отметил, что она находится в заключении незаконно», - сказала Евгения Тимошенко.

Она надеется, что вскоре Юлия Тимошенко сможет пройти курс лечения за рубежом.

«Я верю, что решение, которое должно было быть намного раньше, должно быть принято спокойно и легко. Так же, как власть использовала закон против мамы, чтобы ее осудить с легкостью и несмотря ни на что, с полным цинизмом и жестокостью. Так же, я думаю, они смогут найти законный выход из этой ситуации. Тем более, что Европейский суд (по правам человека), который является высшей судебной инстанцией для Украины как члена Совета Европы, прямо заявляет, что ее арест был незаконным. Поэтому мы, конечно же, ожидаем в ближайшее время решения этого вопроса. И я думаю, что и гуманитарная миссия, которую ведут президенты Кокс и Квасневский… мы надеемся на это решение и на то, что моя мама сможет восстановить хотя бы свое здоровье. Не говоря уже о полной политической реабилитации, которую она должна получить в ближайшее время», - сказала Евгения Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, 1 июля дочь экс-премьера Евгения Тимошенко заявила, что врачи ее матери из берлинской клиники «Шарите» рекомендуют своей пациентке как можно скорее сделать операцию.

В то же время представители власти заявляют, что правовых оснований для лечения Тимошенко за рубежом нет.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской исправительной колонии в Харькове. В мае 2012 года экс-премьер была госпитализирована к ЦКБ «Укрзализныци» из-за заболевания позвоночника.

Процессом реабилитации руководят специалисты берлинской клиники «Шарите», которые периодически приезжают в Харьков, чтобы провести обследование пациентки и дать рекомендации относительно продолжения ее реабилитации.