Украине необходимо развивать производство оборудования для зеленой энергетики - эксперт

"Украина, безусловно, должна развивать экологичную "зеленую" энергетику. И этот процесс должен сопровождаться также развитием соответствующих производств внутри страны, импортом технологий. Иначе в конечном итоге мы будем обеспечивать работой азиатские предприятия, а не собственные", - сказал он журналистам в Киеве в четверг в кулуарах международного форума по вопросам энергоэффективности и возобновляемой энергетики.

Эксперт отметил, что большинство стран, которые сделали ставку на возобновляемую энергетику, стремятся наладить изготовление соответствующего оборудования, чтобы получить синергетический эффект, снизить объемы импорта, создать больше рабочих мест для собственных граждан за счет развития национальных смежных производств.

Самый свежий пример, по его словам, - Россия, которая одновременно с механизмами поддержки возобновляемой энергетики ввела стимулы для локализации производства. С 2014 года максимальную цену на мощность смогут получить электростанции с уровнем локализации 50% и более, с 2016-го – 70% и более, пояснил он. При этом в Украине получить зеленый тариф могут электростанции с 30%-м уровнем локализации.

"Энергетика – это капиталоемкая отрасль, оборудование дорогое. Чем большего такого оборудования будет производиться внутри страны, тем меньше мы будем его импортировать. А значит, будет снижаться негативное влияние на торговый баланс, давление на национальную валюту", – подчеркнул Д.Марунич.

Как сообщалось, парламент Украины в 2009 году принял закон о "зеленых" тарифах на электроэнергию из возобновляемых источников энергии. Тогда же было установлено требование об использовании украинских материалов, оборудования и работ при сооружении электростанций на возобновляемых источниках энергии.

Наличие такого требования обеспечило условия для локализации производства материалов, комплектующих и оборудования для возобновляемой энергетики в Украине, а также позволило привлечь многомиллионные инвестиции в отрасль.

Еврокомиссар по торговле Карл де Гухт ранее заявил, что Европейский союз кроме прочего требует от Украины отменить механизм поддержки национальных производителей оборудования для возобновляемой энергетики с тем, чтобы упростить доступ европейских компаний на украинский рынок. Данное требование ЕС вызвало обеспокоенность среди отечественных производителей оборудования, которые не готовы конкурировать, в первую очередь с азиатскими компаниями.