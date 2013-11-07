Митинг сторонников Тимошенко завершился, участники акции разошлись
12:32, 07 ноября 2013Политика
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Возле Верховной Рады завершился митинг около 700 сторонников оппозиции в поддержку европейского выбора Украины
Кличко и Яценюк во время митинга оппозиции
Возле Верховной Рады завершился митинг около 700 сторонников Тимошенко в поддержку европейского выбора Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, к участникам акции после закрытия утреннего заседания вышел лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко.
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Он поблагодарил присутствовавших за активное участие в акции, за отстаивание евроинтеграционных законов и евроинтеграционного курса страны в целом.
После этого прозвучал государственный гимн, и участники митинга разошлись.
На данное время движение по улице Грушевского возобновлено.
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