Около тысячи сторонников Тимошенко уже собрались на митинг под ВР
Судьбу Юлии Тимошенко будут решать сегодня под стенами Верховной Рады. Оппозиция заручилась поддержкой киевлян. Сегодня на площади возле Рады ждут несколько тысяч человек
На Европейской площади уже собралось около тысячи сторонников “Батькивщины” и "УДАРа", которые планируют отправиться для проведения акции под стены Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, участники держат флаги с символикой своих политических сил, государственные флаги и флаги с символикой Евросоюза.
Основная часть участников акции с флагами «УДАРа» находится возле стадиона им. Лобановского. В частности, непосредственно перед входом на стадион находится около 500 “ударовцев”.
Как сообщал УНИАН, сегодня оппозиция намерена провести возле Верховной Рады акцию в поддержку евроинтеграционных устремлений украинского народа.
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Митинг в поддержку ассоциации с Европейским Союзом проведет возле парламента в 9.00 ПП “Европейская партия Украины”, в котором заявлено 1 тыс. человек. Еще 350 своих представителей выведет к ВР КГО ВО “Свобода”, которая организует там пикетирование.
Со своей стороны Киевский городской комитет КПУ подал заявку на проведение акции “Наше будущее — социализм”, с маршрутом движения от Бессарабской площади по ул. Крещатик, через Европейскую площадь к Верховной Раде Украины. Время проведения акции: 9.30 — 14.00. Заявлено участие 10 тыс. человек.
Пикетирование с требованием запретить Коммунистическую партию Украины проведет Конгресс Украинских Националистов возле Администрации Президента Украины с 11.00 до 12.00. Заявлено участие 100 человек.
Кроме того, 300 представителей РГО “Право народа” придут к зданию парламента для участия в митинге с целью защиты прав и интересов избирателей Киевской области (время проведения 8.30 - 14.00).
Заместитель председателя КГГА Александр Пузанов уточнил, что КГГА в судебном порядке не будет ограничивать проведение акций.