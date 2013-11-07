Около тысячи сторонников Тимошенко уже собрались на митинг под ВР

На Европейской площади уже собралось около тысячи сторонников “Батькивщины” и "УДАРа", которые планируют отправиться для проведения акции под стены Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, участники держат флаги с символикой своих политических сил, государственные флаги и флаги с символикой Евросоюза.

Основная часть участников акции с флагами «УДАРа» находится возле стадиона им. Лобановского. В частности, непосредственно перед входом на стадион находится около 500 “ударовцев”.

Как сообщал УНИАН, сегодня оппозиция намерена провести возле Верховной Рады акцию в поддержку евроинтеграционных устремлений украинского народа.

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Митинг в поддержку ассоциации с Европейским Союзом проведет возле парламента в 9.00 ПП “Европейская партия Украины”, в котором заявлено 1 тыс. человек. Еще 350 своих представителей выведет к ВР КГО ВО “Свобода”, которая организует там пикетирование.

Со своей стороны Киевский городской комитет КПУ подал заявку на проведение акции “Наше будущее — социализм”, с маршрутом движения от Бессарабской площади по ул. Крещатик, через Европейскую площадь к Верховной Раде Украины. Время проведения акции: 9.30 — 14.00. Заявлено участие 10 тыс. человек.

Пикетирование с требованием запретить Коммунистическую партию Украины проведет Конгресс Украинских Националистов возле Администрации Президента Украины с 11.00 до 12.00. Заявлено участие 100 человек.

Кроме того, 300 представителей РГО “Право народа” придут к зданию парламента для участия в митинге с целью защиты прав и интересов избирателей Киевской области (время проведения 8.30 - 14.00).

Заместитель председателя КГГА Александр Пузанов уточнил, что КГГА в судебном порядке не будет ограничивать проведение акций.