Большинство депутатов ВР считает, что Украина и ЕС подпишут соглашение - опрос

Три четверти депутатов Верховной Рады Украины считают, что на Вильнюсском саммите будет подписано Соглашение об Ассоциации между ЕС и Украиной. Об этом свидетельствуют данные опроса народных депутатов, проведенного Институтом Горшенина 5 ноября.

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На вопрос «Подпишет ли Украина СА с Евросоюзом на предстоящем саммите в Вильнюсе?» 35% опрошенных депутатов ответили «точно да», еще 38% - «скорее да». Лишь 10% народных избранников уверены, что договор между Украиной и ЕС не будет подписан. «Скорее нет» ответили еще 9%. Отказались отвечать 8% опрошенных.

Опрос проводился 05.11.13 анонимно среди народных депутатов Украины. Всего было опрошено 102 народных депутата. Выборка репрезентативна фракциям Верховной Рады Украины.