10 недель до Вильнюсского саммита, шансы на подписание Соглашения об ассоциации улучшаются

Резкий поворот Армении к Таможенному Союзу был обыгран российскими СМИ как успех Кремля и неудача ЕС.

Президент Армении Серж Саргсян объявил о намерении вступить в ТС 3 сентября 2013 года, во время визита в Москву. На следующий день глава МИД Швеции Карл Бильдт заявил, что «Армения интегрируется с Россией, разворот на 180 градусов". Министр иностранных дел председательствующей в Евросоюзе Литвы Линас Линкявичюс сказал: «это решение закрывает для Армении возможность заключить соглашение с ЕС о свободной торговле, парафировать которое планировалось на саммите в Вильнюсе.

ЕС и Армения договорились об ассоциации 25 июля 2013 года. Тогда, в совместном заявлении, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кэтрин Эштон и член Еврокомиссии по политике соседства Штефан Фюле подчеркнули, что "это очень позитивное событие, и мы ожидаем парафирования этого соглашения на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе и последующего его подписания, как только будут завершены технические процедуры".

Что все это значит для Украины?

Во-первых, давайте не делать никаких окончательных выводов в отношении Армении. Эта страна – наш друг и стратегический партнер, с которой нас объединяет общая история, православие, великие достижения и огромные трагедии прошлого. Армения – страна очень умных людей, политически влиятельной во всем мире диаспоры, которая, в отличие от украинской в США, всегда работала на свою страну.

Во-вторых, надо посмотреть, как армянское руководство выстроит свои новые отношения с Брюсселем. Другие векторы политики Еревана приблизительно понятны. Как и вопросы, на которых могли сыграть, типа Нагорного Карабаха, тоже.

12 сентября 2013 года министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился в Ереване с Фюле, где подтвердил желание страны продолжать сотрудничество с ЕС по всем возможным направлениям. Накануне визита Фюле, председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Артак Закарян казал: «Соглашение об ассоциации не будет парафировано. Армения объявила о присоединении к Таможенному союзу. Наши партнеры в ЕС заявляют, что в создавшихся обстоятельствах они видят определенные противоречия. Посему сегодня мы имеем ситуацию, в условиях которой некоторые вопросы нуждаются в уточнении. Мы готовы работать с партнерами из ЕС, чтобы найти точки соприкосновения, вокруг которых возможно будет сформировать новую повестку сотрудничества».

Не думаю, что открою какую-то большую тайну, когда скажу: Соглашение об ассоциации ЕС и Армении, которое было готово еще 25 июля 2013 года, и было настоящим «планом Б» Евросоюза на случай, если бы подписание Соглашения с Украиной сорвалось.

Но ситуация обернулась иначе, и не зря Фюле летит в Ереван. Решение Армении, как бы его не подавали, - серьезный удар и по самой евросоюзовской концепции Восточного партнерства и по политическим позициям в Брюсселе самого Штефана Фюле.

Ведь на сегодняшний день выходит, что – как не крути – предложение России по Таможенному Союзу стало для Армении чем-то выгоднее, чем пункты ее несбывшегося брюссельского контракта. Чем, я гадать на кофейной гуще не буду, но уверен, что и официальный Киев по-другому бы реагировал на предложения Таможенного Союза, если бы Кремль пошел на существенное удешевление энергоносителей для Украины, обещанное, кстати, еще при подписании Харьковских соглашений.

Но теперь «плана Б» на Вильнюс у Брюсселя вообще нет. Что это означает? Что шансы Украины на подписание Соглашения об ассоциации на 29 ноября 2013 года улучшаются. Ведь если его не подписывать – то саммит в Вильнюсе вообще можно не проводить.

И еще один аргумент, еще один признак, что Соглашение все-таки в Вильнюсе подпишут.

В Киеве посол ЕС Ян Томбински и заместитель министра иностранных дел Андрей Олефиров в присутствии редакторов СМИ дали старт кампании Европейского союза «Сильнее вместе». В рамках этого проекта в разных городах состоятся встречи и дискуссии о деятельности ЕС и направлениях его сотрудничества с Украиной. Программа рассчитана на период до декабря 2013 года, т.е. на период после Вильнюсского саммита. Дальше: додумайте сами.