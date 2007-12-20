Налоговую возглавит Буряк, а таможню – Хорошковский?

Фаворитами на должности главы Государственной налоговой администрации является депутат Сергей Буряк, а на пост Государственной таможенной службы – Валерий Хорошковский.

Об этом сообщают информированные источники "Украинской правды" в блоке Тимошенко.

Собеседник "Украинской правды" отметил, что назначение руководителей налоговой и таможни может состояться в пятницу.

"С назначением Буряка и Хорошковского на должности с высоким потенциалом коррупции придут люди, которые имеют активы на миллиард долларов каждый. Поэтому заниматься коррупцией у них просто не будет смысла", - отметили источники в блоке Тимошенко.

Как известно, Сергей Буряк является совладельцем Брокбизнесбанка, а Валерий Хорошковский – акционер медиа-группы, в которую входят каналы "Интер", НТН, К1, К2 и ряд других.

Накануне правительство Тимошенко сделало первое кадровое назначение – главой Контрольно-ревизионного управления стал Николай Сивульский.

Украинская правда