Готов законопроект «О прокуратуре», следующий шаг в евроинтеграции Украины

2 августа 2013 года в Венецианскую комиссию, профильную институцию Европейского союза по юридическим вопросам, был отправлен законопроект «О прокуратуре». Это будущий закон Украины, принятие которого является одним из условий, требуемых накануне Вильнюсского саммита 29 ноября 2013 года.

7 августа 2013 года Президент Виктор Янукович разговаривал по этому поводу с одним из тех, от кого прямо зависит успех или неудача Вильнюсского саммита - президентом Европарламента Мартином Шульцом.

Советник Президента Украины Андрей Портнов, курирующий разработку этого законопроекта в Администрации Президента, заявил, что свой вывод «венецианцы» должны представить до октября, после чего Верховная Рада должна будет определяться по его поводу.

Вот так, может и с задержкой, но все же без форс-мажора, делается работа. Для разработки этого законопроекта не понадобилась ни внеочередная сессия парламента, на которой настаивали Виталий Кличко и Арсений Яценюк, ни «национальный круглый стол», который пыталась инициировать Юлия Тимошенко. Впрочем, не сказать, что того, что ничего экстраординарного не понадобится - в оппозиции знали и раньше. Еще 2 июля 2013 года Андрей Кожемякин, однопартиец Яценюка, заявил: Венецианская комиссия ожидает законопроект «О прокуратуре».

У западных партнеров Украины должны исчезнуть любые сомнения в том, что Украина выполняет свои политические обещания, пусть и со скоростью, которую позволяет соблюдать текущий политический процесс.

Я сомневаюсь, что «венецианцы» получили «сырой» законопроект. Не то значение придают в Украине этому законопроекту, да и Вильнюсский саммит все ближе. Даже если возникнут отдельные «шероховатости», их вполне могут «почистить» непосредственно перед голосованием.

Но остается главный момент, когда парламент будет определяться. Проголосуют ли вместе Партия регионов, «Батьківщина», «Удар» и «Свобода»?

Меня обеспокоили слова Андрея Портнова, сказанные 2 августа 2013 года в газете «Коммерсант-Украина»: «мы уверены, что оппозиция не проголосует за президентский закон "О прокуратуре", каким бы он ни был. Потому что оппозиция не голосовала ни за один из законов, по которым мы получили положительные выводы Венецианской комиссии и европейских институтов, включая Уголовно-процессуальный кодекс и закон об адвокатуре. И мы бы могли показывать - смотрите, оппозиция не проголосовала за хороший закон о прокуратуре. Но у нас другая задача - мы действительно хотим, чтобы этот закон был принят. Поэтому мы будем проводить консультации с нашими партнерами из уважаемой фракции Компартии и, конечно, с Партией регионов. И мы будем стараться, чтобы закон "О прокуратуре" был поддержан как минимум голосами этих двух фракций».

Логика Портнова понятна – рассчитывать на желаемое, но планировать решить вопрос собственными силами.

Совместное голосование законопроекта «О прокуратуре» силами четырех фракций - Партии регионов, «Батьківщины», «Удара» и «Свобода» стало бы весомым доказательством общности желания евроинтеграции Украины всеми депутатами этих политических сил.

Безусловно, в оппозиции могут прислушаться к мнению, которое 6 августа 2013 года опубликовал «Закон и бизнес». Это слова Дмитрия Гройсмана, ныне покойного правозащитника: «общее впечатление от законопроекта очень хорошее, и это при том, что Винницкая правозащитная группа никогда не выступает в роли агитаторов за власть... Мы, правозащитники, всегда власть критикуем. Считаю, имеем право это делать, потому что очень часто законодательные инициативы нарушают права человека или ограничивают их. К этому проекту у нас нет серьезных претензий".

Но мне кажется, что мнения правозащитных организация не достаточно.

Представляется, что без «дружеского нажима» евродепутатов не обойтись.

В Европарламенте проблему понимают.

Вот слова депутата Кристиана Вигенина в Би-Би-Си 14 марта 2013 года: «Где проблема в Украине? Во внутренней политической борьбе между правящими и оппозиционными партиями».

В Европарламенте существует опыт «дружеского нажима» на украинскую оппозицию.

13 марта 2013 года комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле заявил, что «последние события в Украине представляют собой парадокс» и призвал оппозицию разблокировать работу парламента для принятия необходимых для евроинтеграции законов.

И трибуну разблокировали.

Оппозиция могла голосовать за евроинтеграционные законы, когда она этого хотела.

3 июля 2013 года фракции оппозиции совместно с большинством проголосовали необходимый для евроинтеграции закон «Об усовершенствовании защиты персональных данных».

18 апреля 2013 года фракции оппозиции совместно с большинством проголосовали необходимый для евроинтеграции закон «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины».

Оппозиция не голосовала за евроинтеграционные законы, когда она этого не желала.

Когда 12 апреля 2012 года начали голосовать Уголовно-процессуальный кодекс, в 22.45 года фракции оппозиции покинули зал парламента.

13 апреля 2012 года заявление от большинства произнес народный депутат Олег Зарубинский, и в нем – о мотивах неголосования оппозиции: «когда были все рычаги власти, новый кодекс не принимался, не хотели принимать, не способны были принимать. Элементарная политическая ревность, что кто-то смог сделать то, что сами не сделали. Элементарная и примитивная зависть по поводу и в отношении тех людей, которые могут организоваться и принять то, что другие не могли принять 17 лет».

5 июля 2012 года был принят Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Оппозиция не голосовала. Не то, чтобы голосовала «против»: трусливо избежала заявить позицию. Напротив Яценюка в результатах голосования стоит - «відсутній», как и напротив фамилий всех членов фракции НУНС. Аналогично – напротив всех фамилий депутатов от фракции «Батьківщины».

Итак, опять необходим «дружественный нажим». Напомню, что 5 июля 2013 года, после встречи с послами стран ЕС в представительстве Евросоюза в Украине, Арсений Яценюк вышел и отрапортовал: «дэдлайн есть. Наши европейские коллеги сказали, что до конца сентября мы должны все завершить». Яценюк и Кличко могут это услышать еще раз, только уже в отношении октября.

Вячеслав Пиховшек