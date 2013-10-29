По факту подделки правок в Налоговый кодекс завели уголовное дело

Прокуратурой города Киева в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения, изложенные в заявлении народного депутата Оксаны Продан о внесении поправок в текст законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков» и возможной подделки сравнительных таблиц.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.351 (создание искусственных препятствий в работе народных депутатов, предоставление им заведомо неправдивой информации) и по ч. 3 ст.358 (подделка официального документа), сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Материалы производства направлены в столичное следственное управление милиции для дальнейшего расследования.

Правоохранители следственным путем проверят информацию, изложенную в заявлении народного депутата. В ходе следствия будут назначены и проведены судебные экспертизы (в том числе почерковедческая).

По результатам расследования будет установлено, были ли допущены нарушения законодательства Украины при вынесении на голосование в Верховной Раде проекта закона № 2054а.

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Как известно, 24 октября на рассмотрение во втором чтении ВР был внесен проект Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков», реестр №2054а, с поправками, которые вызвали споры между народными избранниками.

Как сообщал УНИАН, в частности, 24 октября оппозиция заблокировала трибуну ВР из-за поправки, которая предусматривает, что лица, имеющие вид на жительство в другой стране, считаются такими, которые не проживают в Украине.

«В случае, если лицо имеет право постоянного проживания на территории иностранного государства, оно считается таким, которое не проживает в Украине», - отмечается в поправке депутата Игоря Бриченко и в окончательной редакции принятого Верховной Радой закона.

Таким образом, лидер "УДАРа" Виталий Кличко фактически лишается права принимать участие в президентской кампании 2015 года, поскольку в перечне требований к кандидату в Президенты есть пункт о проживании в Украине на протяжении 10 последних перед днем выборов лет.

Позже народный депутат от “Батькивщины” Бриченко заявил, что не имеет отношения к поправке в Налоговый кодекс, из-за которой в Верховной Раде возникло противостояние.

“Я еще раз говорю, что к закону 2045 и поправкам, которые там обозначены именем Бриченко, народного депутата Украины, я не имею никакого отношения”, - заявил он.

В свою очередь, председатель ВР Владимир Рыбак отметил, что Бриченко 16 октября двумя отдельными письмами внес 31 поправку в соответствующий законопроект. Этот законопроект, напомнил Рыбак, был принят Верховной Радой в первом чтении еще 8 октября. “Поправки №36 и №37, какие содержатся в сравнительной таблице ко второму чтению, были предложены народным депутатом Бриченко первым письмом к ст. 183 Налогового кодекса Украины. А вторым письмом - к ст. 70 и ст. 170”, - сказал Рыбак.

Он добавил, что профильным комитетом при подготовке сравнительной таблицы ко второму чтению этого законопроекта были учтены предложения к ст. 70 и ст. 170, изложенные Бриченко во втором письме.

В то же время, по словам Рыбака, по распоряжению председателя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики подготовка этого законопроекта была поручена группе народных депутатов во главе с народным депутатом от «УДАРа» Оксаной Продан.

Рыбак заявил, что рабочая группа ни разу не поднимала вопрос относительно отдельного рассмотрения этих поправок.