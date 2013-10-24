Доний отозвал свой голос за поправки в Налоговый кодекс

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

«Написал заявление на имя Председателя Аппарата ВР В.Зайчука, и отозвал свой голос за законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины", который оказался нашпигованным поправками, которые теоретически могут быть использованы во время президентской кампании против Виталия Кличко. Автор поправок "батькивщиновец" Бриченко публично отказался от них. Все наши оппозиционные депутаты не заметили этих опасных поправок при рассмотрении в комитете», - прокомментировал Доний.

В официальном заявлении он требует провести служебное расследование и обратиться в Генеральную прокуратуру Украины.

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«Имею также просьбу к коллегам по оппозиционному лагерю: последующие разы нужно устраивать проверку текста до рассмотрения в ВР, а не после», - отметил Доний.

Как сообщал УНИАН, сегодня оппозиция в зале Верховной Рады протестовали против поправки, которая предусматривает, что лица, имеющие вид на жительство в другой стране, считаются не проживают в Украине.

По мнению представителей оппозиции, внесенные изменения позволят отказать лидеру «УДАР» Виталию Кличко в регистрации его кандидатом в Президенты Украины.

Депутаты от оппозиции после принятия закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно учета и регистрации налогоплательщиков блокировали трибуну.