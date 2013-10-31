СМИ: Во взаимоотношениях Украины и ЕС наметилась новая проблема

Советник президента Андрей Портнов пожаловался европейцам на оппозицию, которая отказывается поддерживать законопроект о внесении изменений в Конституцию в сфере судоустройства, получивший положительную оценку Венецианской комиссии (ВК), - сообщает КоммерсантЪ-Украина.

"Очень хотелось бы, чтобы все политические силы с уважением относились к европейским институтам. И мы были очень удивлены, когда оппозиция обвинила ВК в давлении на них", - заявил Портнов.

Напомнив о том, что оппозиция не голосовала и за другие законопроекты, поддержанные экспертами СЕ, Андрей Портнов перешел к главному: объявил, что в администрации президента (АП) подумывают отказаться от практики направления законопроектов в ВК.

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"Возможно, мы не будем тратить время на многомесячную процедуру экспертизы в европейских институтах", - сказал он, добавив, что ожидает "публичного сигнала" со стороны СЕ, чтобы принять решение о продолжении или прекращении такого сотрудничества.

В Совете Европы не намерены просить Украину продолжать сотрудничество. Так, глава директората СЕ по правам человека Христос Якумопулос заявил, что Страсбург не намерен влиять на решение Киева.

"Экспертиза в ВК - не обязанность, а лишь право властей. Они могут как обращаться, так и не обращаться в комиссию, - констатировал дипломат. - Мы счастливы, когда у Украины есть такое желание, но не будем добиваться сотрудничества".

Примечательно, что ранее принятие ключевых законопроектов без учета позиции СЕ не раз вызывало обеспокоенность Страсбурга, доходило даже до экстренных визитов генерального секретаря СЕ, который убеждал украинскую власть не отказываться от практики консультаций.

Как сообщает издание, Якумопулос считает, что АП не перейдет от угроз к действиям. "Я не думаю, что есть реальный риск разрыва сложившихся традиций сотрудничества",— заявил он.

Между тем в вопросе необходимости принятия конституционного законопроекта позиции АП и СЕ полностью совпадают. "Никаких изменений в проект мы вносить не будем. Он либо будет принят парламентом в нынешнем виде, либо будет отклонен. Время упущено, ведь если мы внесем изменения, нам нужно будет заново начинать процедуру, обращаться в Конституционный суд", - заявил Портнов.

"Проект получил очень положительную оценку ВК, - поддержал его Якумопулос. - А когда ВК и эксперты СЕ считают, что проект стоящий, они призывают парламент, АП и других представителей власти принять этот закон. И тут не может идти речь о каком-либо давлении на оппозицию".