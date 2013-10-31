В Кремле придумали новую страшилку о балыке по-киевски

Об этом сказал российский министр торговли Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев, выступая в Вашингтоне в Cosmos Club на конференции "Европейского института", пишет Украинская правда.

"Мы оцениваем, что в течение трех-пяти лет этот шаг Украины приведет к большому потоку трудовых мигрантов на нашу территорию. Их количество может удвоиться - с 3 до 6 миллионов человек", - сказал чиновник.

По теме: Россельхознадзор ограничил поставки украинского мяса

По словам Слепнева, Украина и Россия имеют схожую "структуру экономики и единые стандарты".

"Это позволяет практически убрать внутренние барьеры. У нас есть только одно исключение по свободной торговле с Украиной - это сахар. И только потому, что они, вступая во ВТО, приняли очень жесткие обязательства в этой части", - сказал чиновник.

Слепнев добавил, что в случае заключения Зоны свободной торговли с ЕС будет означать для Украины "другие стандарты, другую торговую политику, иное регулирование".

"И мы понимаем, что нам нужно иначе выстраивать отношения с Украиной. Внешняя граница переместится из внешнего контура на нашу внутренний границу", - сказал Слепнев.

Он отметил, что Россия при вступлении во ВТО очень упорно отстаивала на переговорах квоты на ввоз свинины.

"Завтра Украина открывает границу с ЕС и получит свободный режим по свинине. Что дальше? Завозим свинину в Украину, посолили, поперчили, назвали "балык Киевский" - и отправили к нам беспошлинно", - высказал предостережение Слепнев.

"Мы помним, как в России в начале года упали цены на 30 процентов на свинину. И это была большая проблема для правительства. Конечно, мы будем защищать свои рынки", - отметил чиновник.

Он назвал "великой иллюзией" утверждение, что Россия навязывает правила внутри Таможенного союза.

"Когда мы говорим, что решения принимаются консенсусом, это реальность. Наш союз строится как экономический, и там нет политики. И когда говорят о восстановлении Империи - это просто невозможно", - сказал Слепнев.