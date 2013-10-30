Дипломат: Какой смысл делать двигатели для России по стандартам ЕС?

Старший советник посольства России в Украине Игорь Севастьянов напомнил о позиции Москвы по поводу евроинтеграции на встрече членов "Европейской бизнес ассоциации", сообщает КоммерсантЪ-Украина.

"Дискуссия выглядит несколько в розовых тонах. Переход на технические регламенты ЕС потребует около 16 млрд евро в год. Эти деньги придется возвращать, в то время как ваши прогнозы по экспорту в ЕС- 20 тыс. т сахара, 30 тыс. т птицы мизерны, заявил Севастьянов и добавил: - И потом - какой смысл делать двигатели для России по стандартам ЕС?"

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Впрочем, задеть представителей бизнеса ему не удалось.

- Поставлять продукцию в Россию мы будем по российским стандартам. Хотите на импорт "газики" - будем производить "газики". Так что успокойтесь, - перебил дипломата директор по корпоративным вопросам компании Nestle Геннадий Радченко.

Валерий Пятницкий ответил оппоненту более дипломатично.

- Для нас мало быть конкурентоспособными на рынке из 200 млн потребителей, как в Таможенном союзе. Мы настолько глобальный игрок, что нам хотелось бы выйти на рынок из 2 млрд потребителей. Кому-то, возможно, не нравится наша кондитерская продукция, это дело вкуса, но это не значит, что она плохая, -отметил Пятницкий.