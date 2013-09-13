Собянин официально стал мэром Москвы

Собянину вручили должностной знак главы города, выполненный в виде серебряного медальона на цепи, и удостоверение мэра, сообщают РИА Новости.

Нового градоначальника поздравили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент России Владимир Путин.

Глава России отметил, что выборы мэра Москвы прошли в конкурентной борьбе, без всякого давления или попыток исказить результаты голосования.

Как известно, второе место на выборах столичного градоначальника РФ, которые прошли 8 сентября, занял оппозиционер Алексей Навальный.

Штаб Навального признать итоги выборов отказался.