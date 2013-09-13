Собянин официально стал мэром Москвы
00:56, 13 сентября 2013Мир
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Избранный мэр Москвы Сергей Собянин официально вступил в должность.
Собянин Сергей
Собянину вручили должностной знак главы города, выполненный в виде серебряного медальона на цепи, и удостоверение мэра, сообщают РИА Новости.
Нового градоначальника поздравили патриарх Московский и всея Руси Кирилл и президент России Владимир Путин.
Глава России отметил, что выборы мэра Москвы прошли в конкурентной борьбе, без всякого давления или попыток исказить результаты голосования.
Как известно, второе место на выборах столичного градоначальника РФ, которые прошли 8 сентября, занял оппозиционер Алексей Навальный.
Штаб Навального признать итоги выборов отказался.
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