В ПР рассказали, как Янукович сможет реализовать свою программу действий

Об этом заявила народный депутат Украины, заместитель Председателя парламентской фракции ПР Елена Бондаренко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Вопрос и проблема не в концентрации власти, а в уровне этой концентрации. С 2005-го по 2010-й год у нас в стране была «децентрализация» (власти. – Ред.): самолеты друг у друга воровали, мазуриками обзывали и так далее. Каждый что хотел, то и делал: президент - в одну сторону, премьер-министр - в другую, парламент в третью, а Кабинет Министров вообще - в четвертую», - напомнила народный депутат.

«Тот же самый газовый контракт Кабинет Министров (действующий на то время. – Ред.) не поддержал, он не дал Юлии Тимошенко соответствующих директив, поэтому экс-премьер сейчас и сидит», - также отметила она.

«И у меня вопрос: мы за анархию в таком виде?» - поинтересовалась Елена Бондаренко, обращаясь к представителям оппозиции.

Вместе с тем она подчеркнула: «Мы выступаем за то, чтобы у Президента была возможность реализовать свою программу путем сотрудничества с большинством в парламенте и с Кабинетом Министров».

«И если кто-то из оппозиции предлагает иной вариант и считает, что он более эффективен, - я с ним не согласна», - добавила парламентарий.