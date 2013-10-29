Кокс и Квасневский возвращаются в Украину

Следующие три дня Кокс и Квасневский будут работать в Киеве и Харькове, где отбывает наказание бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу представительства Европейского союза в Украине.

По теме: Кокс надеется на решение дела Тимошенко до саммита в Вильнюсе

На прошлой неделе они также были в Украине. По итогам этого визита Юлия Тимошенко заявила, что ради европейского будущего страны готова принять все предложения миссии Европейского парламента.

Ранее, 4 октября, Кокс и Квасьневский обратились к президенту Украины Виктору Януковичу с ходатайством о помиловании Тимошенко.