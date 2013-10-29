Кокс и Квасневский возвращаются в Украину
07:54, 29 октября 2013Политика
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Сегодня в Украине снова прибывают члены Мониторинговой миссии Европарламента Пэт Кокс и Александр Квасневский
Кокс и Квасневский снова приедут в Украину
Следующие три дня Кокс и Квасневский будут работать в Киеве и Харькове, где отбывает наказание бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу представительства Европейского союза в Украине.
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На прошлой неделе они также были в Украине. По итогам этого визита Юлия Тимошенко заявила, что ради европейского будущего страны готова принять все предложения миссии Европейского парламента.
Ранее, 4 октября, Кокс и Квасьневский обратились к президенту Украины Виктору Януковичу с ходатайством о помиловании Тимошенко.
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