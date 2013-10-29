Депутат: У ГПУ до сих пор нет заявлений по поводу фальсификации "поправки Кличко"

"У меня вопрос - буквально свежая информация - почему до сих пор в Генпрокуратуре нет ни одного заявления по поводу фальсификации? Почему (оппозиция) не подает ни одного заявления в Генпрокуратуру?" - спросила Бондаренко в программе "Свобода слова" на ICTV, обращаясь к депутату от фракции "Удар" Ирине Геращенко, однако прямого ответа не получила, пишет Украинская правда.

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Как известно, в принятом в четверг законе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, касающийся учета и регистрации налогоплательщиков, была поддержана поправка, согласно которой "в случае, если лицо имеет право постоянного проживания на территории иностранного государства, оно (лицо) считается таким, которое не проживает в Украине".

В "УДАРе" принятие данного закона назвали провокацией против лидера фракции Виталия Кличко.

В то же время, сам Кличко заявил в четверг о намерении баллотироваться в президенты Украины на очередных выборах 2015 года.

Магера выразил изданию "Коммерсант Украина" сомнения, что внесенные изменения скажутся на регистрации Кличко кандидатом в президенты на выборах 2015 года.

Позже он заявил, что не исключает, что "поправка Кличко" может быть использована для недопущения некоторых кандидатов к выборам президента в 2015 через суды.