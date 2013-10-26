Рыбак рассказал, когда Тимошенко могут помиловать
Комиссия по вопросам помилования при президенте Украины может изучить возможность помилования экс-премьер-министра Юлии Тимошенко только после того, как она возьмет на себя обязательство возместить ущерб от "газового" соглашения с Российской Федерацией.
Об этом в эфире 5 канала заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак.
По словам Рыбака, Тимошенко должна написать заявление о том, что компенсирует убытки, сообщает Gazeta.ua.
"Человек пишет заявление, что компенсирует убытки, после чего комиссия при президенте рассматривает помилование", - отметил председатель ВР.
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Нардеп также подчеркнул, что у президента Виктора Януковича нет оснований рассматривать прошение о помиловании Тимошенко.
"Этим вопросом должен заниматься парламент", - считает Рыбак.
Напомним, на очередном заседании комиссии по помилованию, которое состоялось в четверг, 24 октября, дело Тимошенко не рассматривалось, поскольку решение по нему, как отметили члены комиссии, уже было принято в апреле текущего года.
Ранее Юлия Тимошенко согласилась на "частичное помилование".