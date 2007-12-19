Литвин увидел, как в ВР ”правдой торгуют и кандалами меняются”

Фракции коалиции требуют от лидера фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА гарантий, что блокирование работы Центральной избирательной комиссии не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, в ВР возникла дискуссия вокруг этого вопроса.

Комментируя данную ситуацию, лидер Блока Литвина заявил, что ВР «достигла самого края», требуя гарантии, что не будет влияния на членов ЦИК. Он подчеркнул, что это ему напоминает известные слова Тараса Шевченко – правдой торгуют и кандалами меняются.

В свою очередь лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО назвал членов коалиции «политическими наперсточниками». Он сообщил, что были договоренности о том, что будут сложены депутатские полномочия членами правительства, но это решение согласительного совета не выполняется.

Вместо этого лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО отметил, что фракция готова голосовать о сложении полномочий, но оппоненты должны дать гарантии, что представители их фракций в ЦИК завтра примут решение о приведении к присяге следующих по списку кандидатов в народные депутаты от НУ-НС и БЮТ.