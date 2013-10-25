Политолог считает, что вчера в оппозиции проявился раскол

Такое мнение в комментарии корреспонденту ForUm`а выразил украинский политолог Кость Бондаренко.

«Ситуация была четко скоординирована, четкая позиция была у «Батькивщины». Сейчас мы наблюдаем конкуренцию между оппозиционными фракциями и лидерами Партии регионов и попытки вбрасывать пробные шары, чтобы посмотреть, как реагируют политики, можно ли их рассорить, раздробить. Опыт показал, что можно», - сказал Бондаренко.

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По его словам, о таком развитии событий говорили давно.

«В кулуарах говорили о возможности того, что оппозиция начнет раскалываться. И то, что фракция «Батькивщины» теперь начинает оправдываться, разводит руками в стиле балета Моисеева и говорит, что они не знали ни о чем и вообще ни при чем…» - удивился эксперт.

Напомним, 24 октября Рада поддержала проект № 2054а, чем поставила под вопрос право Кличко баллотироваться в президенты. За этот проект проголосовал ударовец Ярослав Дубиневич.

После этого оппозиция заблокировала трибуну парламента, протестуя против принятия с нарушением регламента изменений в Налоговый кодекс об учете и регистрации налогоплательщиков.

Председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник готов доказать, что поправки в Налоговый кодекс были действительно внесены народным депутатом от «Батькивщины» Игорем Бриченко.