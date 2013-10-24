Хомутынник не видит политики в изменениях в Налоговый кодекс

Об этом заявил на брифинге народный депутат от фракции Партии регионов, председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

«Те поправки, которые были учтены, огорчили фракцию УДАР, которая считает, что они могут помешать кандидату в президенты от фракции на предстоящих выборах. На мой взгляд, как специалиста экономического, налогового дела, этот Налоговый кодекс никакого отношения к политическим отношениям, к выборам прошлым или будущим не имеет», - подчеркнул Виталий Хомутынник.

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По его словам, поправки, о которых идет речь, были предложены членом депутатской фракции ВО «Батькивщина» Игорем Бриченко и единогласно поддержаны на заседании Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

«Есть поправка именно Бриченко, где сказано о том, как должны облагаться налогами резиденты Украины, имеющие постоянное место жительства за пределами Украины, как они должны учитываться в Украине... Другая поправка говорит, как иностранцы, резиденты другой страны должны, состоять на учете в Украине», - объяснил Хомутынник.

Председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики отметил, что указанные поправки были поддержаны первым заместителем председателя Комитета и представителем партии «Удар» Оксаной Продан. «Она возглавляла рабочую группу, обрабатывала эти поправки в комитете», - подчеркнул он. Кроме того, Виталий Хомутынник опроверг информацию о том, что Бриченко подал эту поправку за своей подписью именно по его просьбе.

По словам народного депутата, комитет не имеет права вносить в проект изменения, если документ уже приняла Верховная Рада. Ты не менее, Виталий Хомутынник не исключил, что в случае необходимости Комитет внесет соответствующие поправки.

«После принятия закона мы собрались на третьем этаже у спикера: лидеры фракций и члены комитета. Мы договорились, что будет собрано заседание комитета, мы посоветовались, если что-то не досмотрели, то нужно исправлять. Как исправлять? Возможно, готовить поправки», - подчеркнул он.