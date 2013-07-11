Луценко рассказал, как Ющенко предложил спасать Украину
Виктор Ющенко заявил, что он якобы вел работу, целью которой было освобождение экс-министра МВД Юрия Луценко из тюрьмы.
Об этом рассказал сам Юрий Луценко со ссылкой на оного из знакомых политика.
«Многие несли бревно моего освобождения и, как оказалось, Ющенко также. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с одним знакомым политиком. Говорил, что активно этим занимался, а теперь необходимо срочно организовать встречу с Луценко для спасения Украины», -рассказал Луценко в интервью Фокусу.
Луценко говорит, что попытка организовать такую встречу была сделана Ющенко после выхода екс-министра из тюрьмы, когда он лежал в больнице на очередной операции.
В ответ на предложение Виктора Ющенко экс-министр посоветовал бывшему президенту в клинику не приходить, так как «в этой больнице нет реанимации».
Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины В.Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе - бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука.
8 апреля Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньон заявил, что приветствует освобождение Ю.Луценко и призвал украинскую власть найти быстрое решение дела Ю. Тимошенко.