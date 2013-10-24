ВР приняла в первом чтении закон о погашении долгов за энергоресурсы
Верховная Рада Украины приняла проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» относительно погашения задолженности за энергетические ресурсы.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 226 (при необходимых 226 — УНИАН) из 411 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Перед этим ВР не поддержала голосования за данный законопроект одновременно в первом чтении и в целом как закон. Оппозиция выступала категорически против принятия данного закона.
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Кроме того, проходило переголосование за данный законопроект, поскольку был зафиксирован случай неперсонального голосования. При переголосовании законопроект набрал уже 232 из 411 голоса народных депутатов.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что целью принятия законопроекта является обеспечение источников для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления, а также обеспечение своевременных расчетов за электрическую энергию государственных угледобывающих предприятий, шахт 3-й группы.
В записке сказано, что у предприятий теплоэнергетики, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую энергию, и предприятий, которые предоставляют услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, в связи с несоответствием утвержденных тарифов фактической стоимости тепла и услуг, возникают финансовые осложнения, которые приводят к несвоевременным и не в полном объеме расчетам за электрическую энергию и потребленный природный газ.
Также предприятия угольной отрасли не рассчитываются в полном объеме за потребленную электрическую энергию, что порождает цепь неплатежей, а именно: отсутствие средств у энергогенерирующих предприятий, приводит к несвоевременным расчетам за уголь.
В записке отмечается, что с целью улучшения финансового положения таких предприятий и обеспечения своевременных расчетов за потребленную электрическую энергию предлагается обеспечить источники субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению в сумме 1,3 млрд. гривен, источники расчетов за электрическую энергию государственных угледобывающих предприятий, шахт 3-й группы в сумме 240 млн. гривен.
Источниками финансирования определены поступления в общий фонд государственного бюджета от уплаты налоговых обязательств по налогу на прибыль ГП НАЭК «Энергоатом» на сумму 1,54 млрд. гривен.