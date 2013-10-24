ВР приняла в первом чтении закон о погашении долгов за энергоресурсы

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 226 (при необходимых 226 — УНИАН) из 411 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим ВР не поддержала голосования за данный законопроект одновременно в первом чтении и в целом как закон. Оппозиция выступала категорически против принятия данного закона.

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Кроме того, проходило переголосование за данный законопроект, поскольку был зафиксирован случай неперсонального голосования. При переголосовании законопроект набрал уже 232 из 411 голоса народных депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что целью принятия законопроекта является обеспечение источников для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению, возникшей в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии и услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу тарифам, которые утверждались и/или согласовывались органами государственной власти или местного самоуправления, а также обеспечение своевременных расчетов за электрическую энергию государственных угледобывающих предприятий, шахт 3-й группы.

В записке сказано, что у предприятий теплоэнергетики, которые производят, транспортируют и поставляют тепловую энергию, и предприятий, которые предоставляют услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, в связи с несоответствием утвержденных тарифов фактической стоимости тепла и услуг, возникают финансовые осложнения, которые приводят к несвоевременным и не в полном объеме расчетам за электрическую энергию и потребленный природный газ.

Также предприятия угольной отрасли не рассчитываются в полном объеме за потребленную электрическую энергию, что порождает цепь неплатежей, а именно: отсутствие средств у энергогенерирующих предприятий, приводит к несвоевременным расчетам за уголь.

В записке отмечается, что с целью улучшения финансового положения таких предприятий и обеспечения своевременных расчетов за потребленную электрическую энергию предлагается обеспечить источники субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу, которые производились, транспортировались и поставлялись населению в сумме 1,3 млрд. гривен, источники расчетов за электрическую энергию государственных угледобывающих предприятий, шахт 3-й группы в сумме 240 млн. гривен.

Источниками финансирования определены поступления в общий фонд государственного бюджета от уплаты налоговых обязательств по налогу на прибыль ГП НАЭК «Энергоатом» на сумму 1,54 млрд. гривен.