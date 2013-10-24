Рыбак отпустил депутатов на перерыв: "Идите, чайку попейте"
В заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 12.10.
Как передает корреспондент УНИАН, перед этим оппозиция заблокировала трибуну парламента, протестуя против нарушения Регламента ВР при голосовании за законопроекты.
Еще раньше ВР без обсуждения приняла изменения в Налоговый кодекс относительно учета и регистрации налогоплательщиков в качестве закона без обсуждения и рассмотрения поправок ко второму чтению.
Вся фракция партии «УДАР» а также депутаты из фракций “Батькивщина” и “Свобода” заблокировали трибуну.
Лидеры фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк и фракции партии «УДАР» Виталий Кличко зашли в президиум парламента и что-то долго объясняли председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку. И после этого Рыбак объявил перерыв до 12.10, при этом предложив народным депутатам: “Идите, чай попейте”. Лидеров фракций парламента Рыбак пригласил к себе в кабинет на совещание для проведения консультаций.