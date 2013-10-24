Рыбак отпустил депутатов на перерыв: "Идите, чайку попейте"

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим оппозиция заблокировала трибуну парламента, протестуя против нарушения Регламента ВР при голосовании за законопроекты.

Еще раньше ВР без обсуждения приняла изменения в Налоговый кодекс относительно учета и регистрации налогоплательщиков в качестве закона без обсуждения и рассмотрения поправок ко второму чтению.

Вся фракция партии «УДАР» а также депутаты из фракций “Батькивщина” и “Свобода” заблокировали трибуну.

Лидеры фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк и фракции партии «УДАР» Виталий Кличко зашли в президиум парламента и что-то долго объясняли председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку. И после этого Рыбак объявил перерыв до 12.10, при этом предложив народным депутатам: “Идите, чай попейте”. Лидеров фракций парламента Рыбак пригласил к себе в кабинет на совещание для проведения консультаций.