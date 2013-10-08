ВР приняла законопроект, который упростит открытие бизнеса в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 307 из 392 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что им предусмотрено упрощение и удешевление процедуры основания бизнеса в Украине через, в частности, представление государственному регистратору при проведении государственной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей сведений, необходимых для регистрации такого лица органами государственной налоговой службы как плательщика налога на добавленную стоимость, единого налога, других налогов и сборов (в случае, если в соответствии с законом или по решению лица предусмотрена регистрация лица как плательщик соответствующего налога); отмену требования о взимании регистрационного сбора за проведение государственной регистрации юридического лица и физического лица – предпринимателя.

Также законопроектом предусмотрено осуществление государственной регистрации юридических и физических лиц - предпринимателей путем представления электронных документов без обязательного использования электронной цифровой подписи, используя другие способы идентификации личности заявителя, например, передачу файла с изображением, QR-кода и с использованием IT-технологий и мобильной связи (для достаточной детализации предлагается определить эти технические способы идентификации центральному органу исполнительной власти, реализующему государственную политику в сфере государственной регистрации юридических и физических лиц – предпринимателей).

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Предлагается отказ от обязательности и переход к добровольности использования печатей субъектами хозяйствования частного права. Также предусматривается нормирование и расширение объема сведений из Единого государственного реестра юридических и физических лиц - предпринимателей, к которым предоставляется доступ на официальном сайте специально уполномоченного органа по вопросам государственной регистрации.

В объяснительной записке говорится, в частности, что принятие законопроекта позволит обеспечить улучшение позиций Украины в международных рейтингах относительно инвестиционной привлекательности экономики и легкости ведения бизнеса в государстве. В частности, в рейтинге Doing Business по показателю «Легкости основания бизнеса» Украина может подняться на 21 пункт (при условии, если другие страны не проведут реформы, позволяющие им опередить Украину), а также уменьшить возможности для осуществления рейдерства.