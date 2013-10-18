Будущая ассоциация с ЕС стала для Украины объединяющим фактором - вице-премьер

Об этом заявил Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов во время встречи в Брюсселе с Европейским комиссаром по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

«Уверен, что активизация нашего двустороннего диалога с Европейским Союзом устранит все препятствия на пути к подписанию Соглашения. Украина продолжает прилагать усилия для достижения прогресса по всем критериям подписания документа», - отметил Сергей Арбузов

Среди основных приоритетов: усовершенствование законов о выборах, реформа системы правосудия, борьба с коррупцией, улучшение делового климата, выполнение Повестки дня ассоциации.

«Мы осознаем объем работы, который еще предстоит выполнить. Это комплекс реформ на годы вперед. Но хочу подчеркнуть, что процесс реформ стал необратимым», - заверил Первый вице-премьер.

Он добавил, что Украина ожидает позитивного решения Совета ЕС о подписании Соглашения и определении объема его временного применения.

Также Сергей Арбузов уверен, что еще одним важным приоритетом для Украины в отношениях с ЕС является успешное продвижение безвизового диалога. С 1 июля вступили в силу изменения в Соглашение об упрощении оформления виз, и это стало очередным шагом на пути к достижению стратегической цели – введения Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

«Правительство совместно с Верховным Советом ведет активную работу для этого», - подчеркнул Сергей Арбузов.