В "Батькивщине" не знают, запретят Тимошенко заниматься политикой за рубежом

Об этом заявил депутат "Батькивщины" Сергей Соболев в эфире Шустер Live, ссылаясь на заявление экс-президента Польши Александра Квасьневского, передает Украинская правда.

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Ведущий задал политику вопрос: "Когда Тимошенко говорит, что готова ради Украины выехать на лечение в Германию, мы понимаем, что она готова в том числе на какой-то мораторий на политическую деятельность, который наверняка будет установлен, или мы ошибаемся?".

"Вы знаете, я в этом случае обращаюсь к интервью человека, который единственный может утверждать, что происходило во время переговоров с президентом Украины. Это господин Квасьневский. Последнее его интервью буквально прошедшего дня свидетельствует о следующем: "Никаких вопросов по ограничению политической деятельности в нашем присутствии не обсуждалось", - ответил Соболев.

4 октября экс-премьер приняла предложение лечиться в Германии, а экс-президент Польши Александр Квасьневский и экс-президент Европарламента Пэт Кокс подали президенту Украины прошение о ее помиловании.